«Tu és mentirosa!»: Enquanto Jéssica explode com Miranda, esta samba e faz-lhe um 'exorcismo'

No pós Especial do Big Brother, Jéssica Vieira 'explode' novamente com Catarina Miranda e chama-a repetidamente de "mentirosa", pois Jéssica diz nunca ter comentado as roupas da "rival" e defende que quem começou com esse assunto foi Miranda. Durante o momento em que Jéssica grita com a concorrente, esta dança samba à sua frente e faz-lhe uma espécie de "exorcismo". Já Afonso Leitão assiste a tudo.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

