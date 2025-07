«Tu és quem na fila do pão!?»: Jéssica Vieira reage ao olhar matador e 'boca' de Catarina Miranda

No Big Brother Verão, Catarina Miranda, Afonso Leitão e Fábio Paim estão a conversar no quarto rosa e de repente, entra Jéssica Vieira. Mal a concorrente se senta para se maquilhar, Miranda lança-lhe um olhar matador e começa a provocá-la pelo facto de haver muitos outros espelhos em casa, onde esta se pode maquilhar. Jéssica não se fica e reage a todas as 'bocas'. O clima fica tenso e fortes acusações são trocadas entre ambas!

A casa viveu uma manhã agitada: o anfitrião convoca todos os concorrentes na sala e de repente a confusão instala-se entre vários concorrentes. Catarina Miranda faz provocações a Luíza Abreu sobre João Moura Caetano, assim que esta sai da sala, e tanto Jéssica Vieira como Kina não deixam passar isso em branco. O caos instala-se logo pela manhã e o clima inunda-se de acusações e discussão. Depois, Kina volta à sala e discute novamente com Miranda, e diz sentir vergonha por Miranda ter tocado na 'intimidade das pessoas' e Miranda sobe o tom de voz para a estilista.

A casa do Big Brother Verão está ao rubro. Na passada segunda-feira, Daniela Ventura foi expulsa diretamente pelo Big, depois de uma intensa discussão com Bruno de Carvalho. Já nesta terça-feira, as protagonistas de um intenso desaguisado foram Kina e Catarina Miranda.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

