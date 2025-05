«Tu és uma das maiores venenosas que estão a ajudar nesta situação toda»: Nuno Brito 'ataca' Carina Frias

No Big Brother, Na cadeira quente, Carina tenta comentar e afirma que Nuno joga como lhe convém, mas o concorrente interrompe e frisa que Carina é das maiores venenosas da casa. Carina refere que, na gala, o concorrente afirmou que expulsava Lisa em vez de Solange, e depois já se foi justificar à colega, o que mostra que joga como conveniência. A concorrente também refere que Nuno acusou Lisa de ser uma marioneta de Luís, mas no final da gala, como soube que Lisa tinha o poder da troca, foi –se justificar para que a colega o tire das nomeações. Carolina intervém e profere “isto ou é amor ou é estupidez”. A concorrente admite que acha ridícula a atitude de Nuno ter acusado Lisa de ser uma marioneta de Luís, mas depois quando Solange chegou, o concorrente mudou a atitude. Carolina refere que os dois no direto atacam-se e depois resolvem-se.

A Gala de ontem à noite foi recheada de emoções fortes! Os pontos mais altos foram sem dúvida a falsa expulsão de Solange Tavares, a saída dos capitães de Bruno Savate e Renata Reis, a curva da vida de Diogo Bordin e a expulsão de Igor Rodriguez da casa mais vigiada do país com uma percentagem impressionante. Recorde-se que, será esta segunda-feira, no Especial, que Cláudio Ramos irá anunciar os nomeados da semana.

No final da noite, a tabela dos votos ficou da seguinte forma:

Luís Gonçalves - Nomeado diretamente

Manuel Cavaco - Nomeado diretamente

Solange Tavares - Nomeada diretamente

Carina Frias - 4 votos

Carolina Braga - 4 votos

Manuel Rodrigues - 4 votos

Nuno Brito - 4 votos

Diogo Bordin - 3 votos

Lisa Schincariol - Líder

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!