No Big Brother, a casa está mais tensa do que nunca. Uma dinâmica com manjericos com frases mordazes deu muito que falar e gerou várias polémicas. Os protagonistas foram Luís Gonçalves e ... Manuel Rodrigues.

Com o aproximar da Final, a casa tem estado ao rubro. O cerco começa a apertar e as relações na casa estão a mudar. A noite passada ficou marcada por uma intensa discussão entre Luís Gonçalves e Carina Frias. Acompanhe os últimos acontecimentos da casa no nosso site!