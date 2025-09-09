VÍDEO SEGUINTE
«Tu és uma fotocópia do Bruno»: 'Date' de Afonso e Viriato acaba em bate-boca aceso

No Big Brother Verão, Afonso e Viriato têm um 'date' para descascar cebolas e alhos, e cascar nos colegas. Afonso acusa Viriato de ser «uma fotocópia» de Bruno de Carvalho. Veja tudo. 

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07 
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

