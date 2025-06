«Tu és uma pessoa baixa (...) Essas palavras têm um peso enorme!»: Indignado, Luís vira-se contra concorrente

No Especial do Big Brother, conduzido por Cláudio Ramos, assistimos a imagens de uma discussão acesa protagonizada por Luís Gonçalves e Diogo Bordin, após a Gala de ontem à noite. Mas Diogo não é o único a ir contra o ex-militar. Carolina Braga e Manuel Cavaco "ajudam à festa". Há várias acusações e palavras fortes a serem trocadas entre os concorrentes. Em direto, e todos reunidos na sala, os concorrentes são confrontados com essas mesmas imagens e reagem em primeira mão.

Na sala e após estas fortes imagens, Luís, Diogo e Manuel Cavaco voltam a entrar numa forte troca de palavras. Luís diz sentir-se indignado e responde. No meio do caos, Cláudio Ramos vê-se obrigado a interromper o ex-militar e Diogo começa-se a rir. Um momento imperdível... carregado de tensão!

Isto acontece após uma gala de emoções fortes, que culminou com a expulsão inesperada de Nuno Brito, que provocou grandes reações da parte dos concorrentes. Já em estúdio, Nuno usou o poder que conquistou e nomeou Carina Frias. Manuel Rodrigues é o novo líder da semana e nomeou diretamente Luís Gonçalves.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!