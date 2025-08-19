VÍDEO SEGUINTE
«Tu estás no antípodas daquilo que eu quero»: Viriato coloca tudo em 'pratos limpos' com Ana Duarte

No Big Brother Verão, Ana Duarte e Viriato Quintela conversam no jardim sobre o facto de Ana se ter sentido "desconfortável" com algumas atitudes e palavras de Viriato. A concorrente tenta perceber se Viriato nutre algum sentimento pela mesma ou não. Viriato é perentório e diz que não sente absolutamente nada. A conversa vai subindo de tom e não acaba da melhor forma. 

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

A derradeira revelação: Jéssica Vieira ainda está apaixonada por Afonso Leitão?

«Eu amei muito, muito, muito o Afonso...»: Jéssica Vieira abre o coração em direto

Jéssica Vieira deixa uma porta aberta para um futuro com Afonso Leitão? Eis a resposta

«Está apaixonada?»: A pergunta de Maria Botelho Moniz que levou à confissão mais esperada

«Eu sei o que ele sente por mim (...) O olhar não mente»: Miranda acredita que o sentimento por Afonso é correspondido

«Para de manipular situações a teu favor, chega!»: Jéssica perde as estribeiras com Miranda e o barraco instala-se

