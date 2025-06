«Tu não fazes nada, és uma anjinha que aqui anda (...) Intriguista!»: Luís insurge-se contra concorrente

No Especial do Big Brother conduzido por Cláudio Ramos, vemos imagens fortes de um momento durante uma dinâmica entre Carolina e Lisa. Ambas juntam-se para conversar e Luís faz questão de também querer ouvir o que é falado. Carolina não se sente confortável com essa atitude do ex-militar e diz para este sair. Este recusa-se e as duas vão para outro sítio, não sem que uma discussão entre Carolina e Luís tenha novamente lugar. Confrontados agora com estas imagens em direto, Luís e Carolina defendem os seus pontos de vista com a intervenção de Lisa e Carina. A certo ponto, Diogo faz uma "chamada de atenção" ao próprio Big Brother e leva imediatamente uma resposta. Tenso!

Inédito! Hoje, de manhã, o Big Brother acordou os concorrentes de forma inesperada, ao afirmar que é dia de festa na casa mais vigiada do país... Em época de Santos Populares, concorrentes vestem-se de manjericos e dançam. O dia foi avançando e o anfitrião propôs mais uma dinâmica interessante - os BB's de Ouro -, em que os concorrentes teriam de atribuir categorias uns aos outros. No entanto, a "cerimónia" descambou e o caos ficou imediatamente instalado. Também, Luís Gonçalves protagonizou um momento tocante ao dedicar flores e uma mensagem à filha e à mãe.

Os nomeados desta semana são quatro. Vote para salvar!

Carina Frias - 761 20 20 02

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 760 20 20 12

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas.

Acompanhe tudo ao minuto.