«Tu não te metas comigo e não fales dos meus filhos!»: Kina 'explode' com Catarina Miranda e deixa aviso sério

No Big Brother Verão, no decorrer da habitual cadeira quente, o foco está em Catarina Miranda e Afonso Leitão. Afonso está em discussão com Kina e Miranda manda um autêntico berro a Kina para esta se calar. Kina não se fica e acusa Miranda de lhe chamar de "rata velha", ao mesmo tempo que Afonso acusa Kina de esta os chamar outras palavras menos bonitas. A tensão começa a escalar e Kina chega mesmo a acusar Afonso e Miranda de lhe fazerem "bullying".

A troca de acusações continua e quando Miranda toca na palavra "filhos", Kina perde completamente as estribeiras, levanta-se e vai em direção da dupla de concorrentes, e deixa uma aviso sério a Miranda. Neste ponto, o anfitrião vê-se obrigado a intervir.

Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.

