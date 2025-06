«Tu não tens mão nisto (...) Ninguém te respeita»: Luís Gonçalves provoca Diogo Bordin

No Big Brother, o líder Diogo Bordin dá início a uma dinâmica que envolve fazer passos de dança, e Luís Gonçalves começa com várias provocações. Primeiro, pelo facto do líder estar em cima de uma cadeira e depois vai mais longe dizendo mesmo que "ninguém o respeita" e que é uma "planta". Diogo começa a ficar incomodado com as provocações constantes e "pede ajuda" a Carina, que reage de imediato. O ex-militar chega mesmo a dizer que Diogo é mais um concorrente para um programa do género "Love On Top". Uma dinâmica que supostamente deveria ser divertida acaba por ser recheada por um ambiente de alta tensão...

A Gala deste último domingo à noite começou com uma sanção inesperada a Luís Gonçalves. Na altura de sabermos quem seria o concorrente a abandonar a casa mais vigiada do País, fomos surpreendidos pela expulsão surpreendente de Manuel Cavaco, que deixou Carolina Braga e Diogo Bordin num pranto. E houve mais um concorrente a conquistar o passaporte dourado para a grande Final.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

