«Tu não tens respeito. Vou-te nomear até saíres»: Manuel Cavaco arrasa Adrielle Peixoto e acusa-a de 'berrar' em momento delicado

No Big Brother, após a gala terminar, os concorrentes são chamados pelo anfitrião para a infame "cadeira quente". Um dos momentos mais tensos da semana. Solange Tavares é implacável com Adrielle Peixoto e acusa a concorrente de ter protagonizado uma das cenas mais ridículas que já viu em toda a história dos reality shows, devido ao facto de esta ter celebrado a sua permanência na casa, no momento em que Dinis Almeida é expulso da casa. Adrielle Peixoto tenta pedir desculpas ao grupo, e justifica-se, mas o pedido não é aceite pelo grupo. Manuel Cavaco parte em defesa de Dinis e do grupo, e arrasa Adrielle pela sua atitude de festejo, e diz que a irá nomear até esta sair.

Ontem, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Na gala, Cláudio Ramos anunciou que Dinis Almeida foi o expulso e Solange Tavares não escondeu a tristeza e chorou a expulsão do ex-colega que lhe era tão próximo. Também Érica Reis não segurou as lágrimas neste momento de despedida.

