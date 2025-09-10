«Tu tens cara de quem beija um bocadinho…»: Afonso Leitão provoca Catarina Miranda

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Afonso Leitão protagonizaram uma conversa inesperada sobre o que ainda poderiam fazer para animar a casa mais vigiada do País. Entre risos, Miranda lançou a ideia ousada de um concurso para descobrir quem beija melhor. Afonso, por sua vez, não ficou indiferente e respondeu de forma surpreendente, deixando o momento ainda mais divertido.
ESCOLHA O VENCEDOR:
AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!