«Tu vais levar uma berlaitada lá fora ... Espera pela gala»: As imagens na íntegra da ameaça explícita de Bruno de Carvalho

No Big Brother, vemos as imagens na íntegra do que aconteceu após o Especial, em que Afonso Leitão e Bruno de Carvalho entraram num conflito aceso. Ameaças e provocações foram tecidas. Mas não foram os únicos protagonistas... Catarina Miranda e João Oliveira aproveitaram os holofotes da confusão e trocaram provocações e insultos entre si.

No Especial do Big Brother Verão, ficámos a conhecer o leque de nomeados desta semana. Jéssica Vieira salvou um deles da 'chapa' e esta semana há cinco concorrentes em risco. Depois do Especial do Big Brother Verão, Afonso Leitão e Bruno de Carvalho entraram num intenso bate-boca, onde no meio de ofensas, trocaram ameaças.

