Tudo dito na cara. Jéssica Vieira perde o medo e enfrenta Catarina Miranda

No Big Brother Verão, vive-se uma cadeira quente bem intensa após o fim da gala deste domingo. Catarina Miranda e Jéssica Vieira entram em 'guerra' e discutem. Jéssica Vieira perde o medo e enfrenta Catarina Miranda e diz-lhe tudo o pensa.
Este domingo, dia 10, foi dia de gala e o concorrente expulso foi Eduardo Ferreira. O bombeiro também apresentou a sua Curva da Vida, onde contou como conheceu o cantor Marco Paulo e se tornou herdeiro. Dudu revelou quais foram as emocionantes palavras que o artista lhe disse no leito da morte.