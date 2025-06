«Tudo farinha do mesmo saco»: A manhã começa agitada na casa e Luís Gonçalves é implacável com os colegas

No Big Brother, Luís Gonçalves começa a manhã a desabafar com Lisa Schincariol e Carina Frias, no quarto amarelo.

O ex-fuzileiro lamentou que Manuel Cavaco tenha justificado a nomeação direta que lhe deu com o facto de o concorrente não respeitar «a sua sensibilidade». «São mas é todos farinha do mesmo saco. Ali não há lealdade nenhuma», atirou, enervado.

Recorde-se que a gala deste domingo, dia 1 de junho, foi repleta de emoções fortes. Os concorrentes ficaram em choque com a expulsão de Solange Tavares. Até a própria concorrente ficou surpreendida e, na hora do adeus, resolveu não se despedir de Nuno Brito. Solange Tavares ficou em choque ao perceber que foi a menos votada pelo público.

Carina Frias revelou a sua Curva da Vida e emocionou-se ao relembrar a sua história de vida, marcada por uma relação tóxica.

A gala foi ainda marcada por uma reviravolta, dado que os concorrentes perderam direito aos seus maiores luxos. Para os recuperar, vão ter de enfrentar dilemas ao longo da semana.

