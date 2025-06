Tudo o que não viu: Após falsa expulsão, Luís Gonçalves deixou dois concorrentes sem... um adeus

No Big Brother, durante o almoço do líder Diogo Bordin conta que após a falsa expulsão de Luís Gonçalves, este não se despediu de dois concorrentes. Veja o video e saiba quem foram.

Ontem, a Gala conduzida por Cláudio Ramos, foi palco para mais emoções fortes! Carina Frias foi a concorrente expulsa do reality show, e não chegou assim a ser finalista do programa. Houve ainda momento para uma falsa expulsão que fez tremer a casa. No final, ficámos a conhecer o leque de finalistas do Big Brother.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

