Tudo o que precisa de saber sobre as últimas 24h no Big Brother

No Big Brother, depois de o anfitrião ter ordenado aos concorrentes que fizessem as malas, revelou-se finalmente o motivo por trás dessa decisão surpreendente. A casa transformou-se numa espécie de resort de luxo, onde alguns desempenharam o papel de empregados e outros foram tratados como hóspedes.

A divisão entre estes dois grupos gerou controvérsia e começou, desde logo, a mexer com as dinâmicas e alianças entre os participantes. Esta noite, no Especial com Cláudio Ramos, foram exibidas imagens exclusivas das últimas 24 horas dentro da casa. A questão agora é: terá esta reviravolta virado o jogo ao contrário?

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08

NUNO BRITO - 761 20 20 20

