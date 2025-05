Tudo por amor! Bruno Savate recorda desistência do Love on Top: «Expulsou o meu par...»

Enquanto fazia as malas, Bruno Savate recordou, à conversa com alguns concorrentes no quarto amarelo, que já desistiu de um reality show: em 2017, o convidado do Big Brother entrou no Love on Top, apaixonou-se por Jéssica Lima e desistiu por amor.

Luís Gonçalves aproveitou a confissão para 'provocar' o amor: «O Savate está a recordar o tempo em que desistiu do Love on top?»

«Eu não tinha motivação para lá estar porque o prémio era uma viagem aos Açores e aquilo era para encontrar o amor. E imagina, na Gala o público deu-me imunidade para eu não ir a nomeações e expulsou o meu par (Jéssica Lima) e eu tinha de escolher outra rapariga para ir de fim de semana… era chunga», respondeu Bruno Savate.

