Tudo por causa de feijões: Luís Gonçalves e Nuno Brito entram em nova discussão explosiva e Big Brother intervém

Uma simples refeição se transformou num verdadeiro campo de batalha dentro da casa mais vigiada do país. Tudo começou com um feijão… e, aparentemente, acabou com mais uma troca de acusações entre Luís Gonçalves e Nuno Brito. Carina Frias, uma das responsáveis pela cozinha interveio mas o clima continuou a fever por causa da gestão da comida.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

