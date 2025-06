«Ui, a Carolina a defender o Luís?!»: Manuel Rodrigues surpreendido com atitude da concorrente

No Big Brother, Luís Gonçalves diz achar estranho que Carina Frias esteja sempre próxima de Manuel Rodrigues apesar do que este já lhe fez e fala em 'conveniência'. Carina não gosta nada do que ouve e responde ao amigo. Depois, Manuel entra no quarto amarelo a falar sobre a prova que vão fazer e chama à atenção para o facto de Carolina Braga ter 'defendido' Luís. Um momento inesperado...

A Gala deste último domingo à noite começou com uma sanção inesperada a Luís Gonçalves. Na altura de sabermos quem seria o concorrente a abandonar a casa mais vigiada do País, fomos surpreendidos pela expulsão surpreendente de Manuel Cavaco, que deixou Carolina Braga e Diogo Bordin num pranto. E houve mais um concorrente a conquistar o passaporte dourado para a grande Final.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa mais vigiada do País!