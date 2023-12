Hoje às 00:04

No Big Brother, é noite de gala e hoje decorre a gala da verdade, na qual a 3 semanas da grande final vamos ficar a conhecer o top 7, com um passaporte para a final a caminho. Os nomeados, Francisco Vale e Iasmim Lira fazem um último apelo para ficar no jogo e os seus familiares reforçam esse mesmo pedido.