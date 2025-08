Última hora! Daniela Santos volta atrás e desiste do Big Brother Verão

A casa do Big Brother Verão sofreu uma reviravolta: Daniela Santos decidiu desistir do reality show da TVI. A ex-concorrente d’O Dilema e bailarina do Dança com as Estrelas não se sentia emocionalmente confortável para continuar na competição e optou por abandonar o jogo, surpreendendo colegas e espectadores.

Recorde-se que, durante a gala de ontem, Daniela ameaçou desistir em direto, visivelmente emocionada e abalada. Apesar de ter recuado na altura, após uma conversa no confessionário com Maria Botelho Moniz, a bailarina voltou atrás na sua palavra e acabou mesmo por sair da casa nas últimas horas.