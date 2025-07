Na gala do Big Brother Verão, damos inicio à prova do líder, para apurar quem é o novo líder da casa para mais uma semana de jogo. Viriato Quintela foi o grande sortudo, assumindo assim as rédeas da casa e recebendo uma imunidade.

