Um beijo de Afonso rouba um sorriso a Miranda «Estou a ver o fim a aproximar-se»

No Big Brother Verão, enquanto decorriam os preparativos para a festa, Jéssica e Afonso trocaram brincadeiras cúmplices sob o olhar atento de Catarina. Apesar das tentativas dos colegas para incluí-la nos momentos de descontração, a Chef recusou participar. Mais tarde, Afonso procurou perceber se Catarina estava incomodada com a situação, mas a concorrente optou por desviar o assunto, evitando revelar o que realmente sentia.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

