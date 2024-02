Um Domingo diferente! Concorrentes improvisam uma gala. Veja o momento inédito

Há 2h e 25min

No Big Brother – Desafio Final, sendo domingo, o Big Brother é palco de mais uma grande gala. Mas em dia especial na tvi, os concorrentes divertem-se a fazer uma gala “fake” em que interpretam outros colegas de casa. A gala começa, claro, com o genérico. Cláudio Ramos cumprimenta os “valentes” e elogia o look. Ana Barbosa pede logo para Claudio ver o look e o apresentador pede para todos mostrarem as roupas