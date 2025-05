Um golpe da Lisa Schincariol que deixou Igor Rodriguez entre a espada... e Carolina Braga: As imagens aqui

No Big Brother, Inesperadamente, a Lisa expõe o Igor ao revelar a Carolina que o madeirense lhe contou que se tivesse oportunidade atribuía-lhe uma nomeação direta. Surpreendida, a Carolina exige satisfações e o Igor volta a dizer que quer mudar o jogo. Mesmo depois de o desmascarar, a Lisa acusa ainda o Igor de se afastar das pessoas para se juntar a Luís por achar que ele é mais forte, concluindo que esta é mais uma mudança estratégica.

No Especial, conduzido por Cláudio Ramos, conhecemos os concorrentes que vão disputar a expulsão esta semana! Está aberta mais uma semana de decisões no Big Brother! Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08

NUNO BRITO - 761 20 20 20

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 22

