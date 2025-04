O inesperado aconteceu no Big Brother! Todos ficaram de olhos postos no céu, quando o primeiro avisão desta edição do reality show passou pela casa, com uma mensagem dirigida a... Diogo Bordin!

As palavras levaram a um momento de euforia, com todos a parabenizarem o modelo brasileiro.

Veja o vídeo e saiba o que dizia o tão impressionante avião.