Um momento único num sítio especial! João Oliveira pede Carolina Nunes em namoro

João Oliveira e Carolina Nunes, ex-concorrentes do Big Brother 2024, levaram o romance que começou no reality show a um novo patamar! Portugal viu nascer este relacionamento e agora, depois do programa já ter terminado, vemos o amor surgir através das redes sociais.

Numa viagem romântica às Maldivas, cheia de lindas paisagens, calor, praia e muito amor, João surpreendeu Carolina com um pedido de namoro inesquecível!

«João João João, o que preparaste aqui», começou por escrever Carolina nas suas Instagram Stories, encantada com todo o cenário. Como já seria de esperar, o pedido foi aceite, oficializando o relacionamento: «A resposta é SIM!»