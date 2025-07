Um pesadelo matutino: Bruno de Carvalho desafia ordem do Big Brother?

No Big Brother Verão, Bruno de Carvalho parece estar irritado logo pela manhã por estar impedido de fazer algo lá fora. O concorrente sugere uma ideia para todos fazerem, mas ninguém alinha no plano... Um verdadeiro pesadelo matutino. Depois, o concorrente vai para a porta que dá acesso ao jardim e pede para lhe abrirem a mesma e não desiste de pedir. Isto depois do Big Brother ter dito que vai haver uma festa pela manhã... Mas, o concorrente não parece muito interessado na ideia.

A casa do Big Brother Verão está ao rubro. Na passada segunda-feira, Daniela Ventura foi expulsa diretamente pelo Big, depois de uma intensa discussão com Bruno de Carvalho. Já nesta terça-feira, as protagonistas de um intenso desaguisado foram Kina e Catarina Miranda.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

