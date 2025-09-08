Um pranto de lágrimas: Após surpresa na casa, Jéssica Vieira emociona-se

No Big Brother Verão, Após Jéssica Vieira voltar a falar da história do "nojo", que envolve Catarina Miranda, a concorrente emociona-se num momento muito particular do dia, o qual foi também uma espécie de surpresa para os concorrentes. Veja tudo!
Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!