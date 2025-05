Um verdadeiro artista! Depois de intensa discussão, Bruno Savate dedica canção especial a Nuno Brito e o desfecho é inesperado

Depois de se terem desentendido, Bruno Savate e Nuno Brito foram protagonistas de um momento leve e bastante divertido junto da piscina.

Na casa do Big Brother, começou a tocar a canção Que Mal Te Fiz Eu?, de Leandro, e Bruno Savate não resistiu a cantar, uma vez que os dois foram "inimigos" dentro do Big Brother - Desafio Final do ano passado. Aliás, na altura, Savate dedicou a mesma música ao cantor, durante uma discussão.

Entusiasmado com a banda sonora, Bruno Savate começou a fazer uma verdadeira atuação artística e dedicou-a a Nuno Brito. O personal trainer alinhou na brincadeira e os dois acabaram abraçados, a dançarem juntos.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos na casa mais vigiada do País!

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

CARINA – 761 20 20 02

IGOR – 761 20 20 08

MANUEL CAVACO – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16