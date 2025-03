Uma cápsula de café e um rolo de papel higiénico a cada um: Manuel Cavaco chora as desastrosas consequências de perder a tarefa semanal

No Big Brother, após o Especial, o Manuel Cavaco lamenta que tenham perdido a tarefa semanal e, consequentemente, não tenham orçamento para as compras. O líder chama a atenção para o facto de o café e o papel higiénico estarem a terminar, acabando por distribuir uma cápsula e um rolo de papel por cada concorrente. Afirma que a comida também vai acabar, no entanto, garante que não vai dividir alimentos e pede que tenham bom senso. A Carolina não concorda, achando que o bom senso de uns não é o de outros. No confessionário, devastado, o líder confessa que achava estar preparado para o desafio, mas a verdade é que se calhar não está.