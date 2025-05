Uma imitação do Miguel Vicente? Comentadores falam sobre postura de Manuel Rodrigues e atiram: «nada inovador...»

No Última Hora do Big Brother, Zé Lopes e Diana Lopes comentam a postura de 'pica-miolos' de Manuel Rodrigues. Aliás, o comentador chega mesmo a compará-lo a Miguel Vicente.

«Nós tivemos um concorrente que fez isto e que ganhou uma vez e na segunda vez não ganhou porque porque... ele fazia isto e venceu sendo assim, não há aqui nada de inovador», garantiu Zé Lopes.

Já Diana Lopes considerou que o concorrente do Big Brother 2025 está longe de ser tão «exímio» como Miguel Vicente: «Acho que o Miguel era muito mais exímio nas provocações do que o Manuel Rodrigues. O Miguel provocava, o Manuel também, mas acho-o básico».

No Especial de segunda-feira, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!