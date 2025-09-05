Uma queda espalhafatosa e duas desqualificações: prova dos objetos escondidos traz polémica à casa

O Big Brother revela haver na casa vários objetos escondidos e os concorrentes têm de os encontrar, só pegando num de cada vez. Todos correm a procurar, Viriato choca com Bruna e fica caído no chão. Catarina, apanha vários objetos de uma só vez. Jéssica acaba por fazer igual e as duas acabam por ser desclassificadas. Veja quem ganhou.
A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.
