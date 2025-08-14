Uma relação com futuro? Afonso Leitão e Catarina Miranda trocam declarações

No Big Brother Verão, Catarina Miranda faz as malas e deixa no ar a possibilidade de estar prestes a despedir-se da casa mais vigiada do país. Num momento tenso e carregado de emoção, é Afonso Leitão quem tenta travar esse desfecho. Os dois acabam por partilhar uma conversa sincera e comovente, revelando o que realmente sentem um pelo outro.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

