«Uma sereia»: Márcia Soares mostra o lado mais sexy em biquíni reduzido

Márcia Soares aproveitou o tempo soalheiro para rumar ao sul do País e esteve uma semana de férias no Algarve. Nas redes sociais, a comentadora do Big Brother tem partilhado várias fotografias ousadas naquele paraíso nacional e neste sábado, 21 de junho, surpreendeu ao mostrar-se na praia, em biquíni reduzido.

«Exatamente o que estava a precisar, até já Algarve 🌸💫🌊🐚», escreveu na legenda de um vídeo em que Márcia Soares mostra o lado mais sexy, num biquíni grande. Além de posar, a ex-concorrente do Big Brother 2025 também se mostra a dar mergulhos e a sua excelente forma física voltou a ficar evidenciada.

Os fãs ficaram rendidos à beleza da também influenciadora. «Vibe perfeita 🤍», «Maravilhosa elegante ❤️❤️», «Linda a maravilhosa 😍», «Que luz bonita ✨️ Sê feliz 🤍», «Perfeita», «Uma sereia», pode ler-se na caixa de comentários da publicação.

Nas imagens em questão, também é possível ver que Márcia Soares foi de férias com a amiga, Jéssica Vieira, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 8. Veja o vídeo em questão!