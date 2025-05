«Uma tremenda falta de educação (...) Está cheia de telhados de vidro»: Comentadores arrasam Carolina Braga

No Última Hora do Big Brother, Diana Lopes e Zé Lopes avaliaram as atitudes de Carolina Braga na casa e não foram meigos nas críticas. «É importante não confundir personalidade forte e falta de educação e aquilo que tenho sentido em relação à Carolina é uma tremenda falta de educação», adiantou Diana.

«Mesmo a nível físico, ela tem consecutivamente estas reações e eu concordo que ela deveria ter sido sancionada. Incomoda-me é que não tenham dado aquela opinião no momento», acrescentou a comentadora. Zé Lopes concordou: «Eu também acho que já devia ter sido aplicada uma sanção à Carolina por comportamentos desadequados. Ela acusa nos outros e faz pior. Acho que ela peca e é incoerente. Ela está cheia de telhados de vidro».

No Especial de segunda-feira, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!