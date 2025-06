Urso gigante torna-se protagonista do Big Brother. A conversa que ninguém esperava

No Big Brother, Luís Gonçalves fala com o Urso de peluche, que é da sua filha. O concorrente abre o coração e revela o que sente. Luís questiona o mesmo se o Urso está a gostar de estar na Casa e afirma que é uma experiência única estar aqui. O concorrente afirma que vai sentir muitas saudades da Casa e do Big Brother e que o peluche chegou na altura certa para lhe fazer companhia.

Luís explica ao ursinho de peluche o decorrer do programa bem como tudo o que lhe aconteceu: os atritos com Carolina, diz que Diogo "faz-se de anjinho", chama Manuel de infantil e partilha tudo o que aconteceu entre ele e Carina. No fim, afirma que o urso vai ser a sua companhia enquanto aqui estiver.

