"Vaca e cadela?": Ana Duarte acusa outra concorrente de ser mentirosa

No Big Brother Verão, após mais um domingo de gala e de uma cadeira quente que contou com muita tensão, as "amigas" Ana Duarte e Bruna estão a tomar o seu café de manhã e questionam atitude de outra concorrente onde supostamente graves acusações foram feitas. 

A cadeira quente foi recheada de emoções fortes e de um autêntico barraco entre as concorrentes Kina e Catarina Miranda. que levou o próprio Big Brother a intervir

Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!

