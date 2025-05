Vai dar casal? Savate 'atira' Renata Reis para Luís Gonçalves: «Vocês os dois ficavam bem»

Solange e Luís continuam em clima de picardia no Big Brother, por causa dos turnos e, mesmo ao lado, os capitães comentam tudo enquanto fazem tricot. Para Renata, é amor; já Savate acredita que Solange apenas enerva Luís. Savate afirma ainda que Luís seria um bom partido para Renata, no entanto, a convidada garante estar traumatizada no campo amoroso.