«Vai entrar de coração aberto?» Depois de separação, João Oliveira regressa à casa do Big Brother

Na Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz conversa com o novo concorrente da casa: João Oliveira, ex-concorrente do Big Brother 2024.

As portas do Big Brother Verão voltaram a abrir-se e João Oliveira é o novo inquilino da casa mais vigiada do país. Mais de um ano depois da última experiência, o personal trainer, de 26 anos, promete não deixar ninguém indiferente à sua participação. Mas ainda se lembra de toda a história do nortenho?

Ficou conhecido pela sua participação no Big Brother 2024, que ficou marcada por algumas polémicas e por um romance muito fervoroso com Carolina Nunes, de quem se separou há muito pouco tempo.