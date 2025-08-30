Vai haver pedido de namoro? Catarina Miranda sonha futuro com Afonso Leitão

No Big Brother Verão, durante o ‘piquenique do líder’, Catarina Miranda abriu o coração e não escondeu o que sente por Afonso Leitão. Num momento de partilha descontraída, a concorrente falou abertamente sobre os seus sentimentos e acabou por revelar como seria, para si, o pedido de namoro de sonho. Bruna e Viriato Quintela reagiram de imediato e o momento foi de risos.
Recorde-se que Ana Duarte foi a expulsa da noite, Bruna é a nova líder da casa e Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final.
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!