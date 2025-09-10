«Vais pedir-me em namoro?»: Miranda provoca Afonso e este reage com gesto carinhoso

No Big Brother Verão, a manhã começa logo com provocações trocadas entre Afonso Leitão e Catarina Miranda na cama. Miranda questiona o amigo especial sobre se este já fez a reserva para ambos irem jantar lá fora e vai ainda mais longe. A concorrente de Almeirim pergunta a Afonso se este a vai pedir em namoro nesse mesmo jantar. Veja a reação do ex-militar que passa por toques carinhosos nos braços e mão da concorrente.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!