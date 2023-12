Vale e Jéssica continuam sem se beijar. Mas Joana promete beijo na boca a André

Há 1h e 27min

Na Sala, Monteiro comenta que vai pensar no seu jogo de olhos fechados e Jéssica comenta que Vale ontem ia contar-lhe uma coisa mas está à espera até hoje. Hugo comenta que acabava logo com ele mas imediatamente diz que está a brincar.

Monteiro diz que acabar ou não é igual já que não beijam na boca, Hugo responde que voltaram aos primeiros tempos, onde discutiam menos. Vale chega à Sala e abraça Hugo, o concorrente diz que Jéssica vai ficar com inveja e Vale abraça Jéssica. Monteiro diz para Vale dar um beijo a Jéssica, ao fim de 200 horas, Hugo comenta “só me envergonhas”.

Monteiro insiste e pede a Vale para dar um beijo a Jéssica antes de ir tomar o pequeno-almoço. Monteiro diz que Jéssica é namorada de Vale, o concorrente pergunta quem disse isso e Monteiro pergunta como chama a Jéssica, Vale responde que neste momento, “nem numa relação estamos”. Jéssica parece não gostar e Vale acaba no chão. Vale abraça Jéssica e a concorrente tenta desviar o namorado, Monteiro questiona “vais dar-lhe um beijo ou não?”, Vale responde que não, Hugo comenta “que canalha”.

Jéssica parece não gostar e diz “oh filho”, todos riem e a concorrente diz “a mãe fez o pequeno-almoço filho”. Vale dirige-se à bancada para ir buscar batatas fritas e Jéssica nem quer acreditar, criticando o pequeno-almoço de Vale, “batatas fritas, salsichas, café e um pão com nutella, não entendo”.

No Jardim, Joana comenta que se for salva dá um xoxo a André, Márcia pergunta se um xoxo é na boca, Joana responde que sim com gestos e Márcia fica histérica. André, que está com as concorrentes no Jardim, apela ao voto para que salvem Joana.