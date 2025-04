«Vê lá se não te enganas na cama»: Será que esta provocação de Nuno Brito foi o ponto final para Lisa Schincariol?

No Big Brother, o Nuno continua aborrecido por a Lisa ter dormido no quarto amarelo e não perde a oportunidade para a provocar. O concorrente aconselha-a a não se enganar na cama e deitar-se na do Luís. A advogada estagiária fica revoltada com o comentário e atira que o Nuno pode não lhe dirigir mais a palavra. A Lisa desabafa com a Solange e o Manuel Rodrigues, considerando que o Nuno lhe faltou ao respeito. O Manuel Rodrigues atira que o Nuno está com ciúmes do Luís e, bastante irritada, a Lisa condena que o personal trainer ponha em causa os seus valores. A Solange afirma que o Luís sabe bem como tirar o Nuno do sério e o Manuel Rodrigues conclui que o ex-militar vai conseguir sempre aquilo que quer. A Carolina aconselha a Lisa a ter uma conversa com o Nuno para definirem o que querem e, irredutível, a advogada estagiária responde que sabe o que quer e que “se o Nuno quer brincar, vamos brincar”.

São estes os cinco concorrentes que ficam nomeados esta semana:

IGOR - 761 20 20 08

MICAEL - 761 20 20 15

SARA - 761 20 20 16

ADRIELLE - 761 20 20 21

LUIS - 761 20 20 22



VOTE PARA SALVAR!

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

