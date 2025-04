Veja as tão aguardadas imagens de Adrielle Peixoto a passar protetor solar em Nuno Brito e estão no centro da confusão

No Big Brother, no jardim, o Nuno comenta que domingo quer ver como é o desfecho destas nomeações. A Adrielle grita que o Nuno é o rei e o concorrente contesta que o marido da brasileira está a gastar muito dinheiro para a manter na casa, pois pelo público já não estaria no programa. A Adrielle condena que o Nuno envolva o sue marido na discussão e o personal trainer, de forma implacável recorda a forma como a concorrente o tratou assim que entrou, considerando que o marido não iria gostar de ver. Os dois envolvem-se numa grande troca de acusações e o Luís condena a jogada baixa do Nuno. A tensão aumenta e o Nuno acusa a Adrielle de assédio. Indignada, a concorrente contesta que o jogo do personal trainer é baixo pois já a acusou de agressão e assédio.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

