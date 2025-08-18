"Velhaca e Miss Piggy": Kina admite sentir-se 'enxovalhada' na casa do Big Brother

No Big Brother Verão, após mais um domingo de gala e de uma cadeira quente que contou com muita tensão, chega o pequeno-almoço do líder com Ana Duarte, Bruna, Jéssica Vieira e Kina. Kina admite sentir-se enxovalhada constantemente dentro da casa mais vigiada do País por Catarina Miranda. Graves alegações são feitas.
A cadeira quente foi recheada de emoções fortes e de um autêntico barraco entre as concorrentes Kina e Catarina Miranda. que levou o próprio Big Brother a intervir.
Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.
Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!