Vencedor do Big Brother 2 fala da vocação religiosa e a vontade de entrar no seminário

Estreou em setembro de 2000 a primeira edição portuguesa do "Big Brother" com apresentação de Teresa Guilherme. A segunda edição iniciou-se logo em janeiro do ano seguinte.

Essa temporada ficou marcada por concorrentes icónicos. O vencedor era oriundo de Peniche e cativou a simpatia do público: chamava-se Henrique Torres, também conhecido por Icas.Tinha apenas 20 anos na altura, era estudante de História e aspirava tornar-se missionário.

Tanto dentro como fora da casa, Icas permaneceu discreto, afastando-se dos holofotes após conquistar a vitória no reality show. Hoje recordamos o seu percurso dentro da casa da mais vigiada do país e assim como o caminho que seguiu na sua vida pessoal e profissional.