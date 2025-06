«Vens para aqui dizer que (...) te dá no focinho, és um crápula!»: O escalar de uma discussão e a expressão de quem assiste

No Especial do Big Brother, assistimos a imagens explosivas na íntegra da discussão mais forte protagonizada entre Luís Gonçalves e Manuel Rodrigues, que levou Lisa a intervir e a separá-los. Várias ofensas e acusações foram feitas e o tom de voz subiu, algo que gerou um clima de grande tensão entre todos, mesmo para quem estava a apenas a assistir. Veja o momento completo.

Na última semana do programa, temos cinco finalistas e só um deles vai vencer o prémio de 100 mil euros.

ESCOLHA O VENCEDOR:

CAROLINA – 761 20 20 03

DIOGO – 761 20 20 05

LISA – 761 20 20 11

MANUEL – 761 20 20 13

LUÍS – 761 20 20 22

