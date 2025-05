Verdade dói! Nomeados apontam defeitos… e ninguém escapou

Esta noite no Big Brother, os nomeados enfrentaram uma das dinâmicas mais tensas da semana. Foram desafiados a escrever, em segredo, o que mais os incomoda nos restantes concorrentes. A tarefa, que exigia coragem e sinceridade, acabou por gerar um ambiente de grande desconforto. O que ninguém esperava era que todas as frases fossem reveladas em direto, para toda a casa ouvir e reagir. As reações não se fizeram esperar, ora veja.

Esta semana, o Big Brother tem sido palco de várias dinâmicas fortes: conflitos, discussões, amores, lágrimas, desamores, reconciliações e amizades destruídas. Os pontos fortes destes últimos dias passam pela 'explosão' de Nuno Brito com a suposta amiga Solange Tavares, a instabilidade da relação de Nuno e Lisa Schincariol, a maneira como Bruno Savate e Renata Reis mexeram na casa e... a reconciliação de Diogo Bordin e Carolina Braga, após uma última gala intensa para o lado do casalinho.

Hoje à noite, prepare-se para uma gala que vai testar todos os limites e não perca as surpresas que temos reservadas para si!

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos na casa mais vigiada do País!

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

CARINA – 761 20 20 02

IGOR – 761 20 20 08

MANUEL CAVACO – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

